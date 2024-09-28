أكثر من 33 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت.. والنار تتصاعد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

على مدى الساعات الماضية، تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، لقصف إسرائيلي متواصل طال عدة أحياء.

فبعد الغارات المتتالية التي طالت مقر قيادة الحزب في حارة حريك مساء أمس الجمعة، أغارت إسرائيل على مناطق أخرى في الضاحية، فضلا عن الحدث والليلكي وبرج البراجنة، بالإضافة إلى الكفاءات والشويفات.

السنة النار تلف السماء

فيما اشتعلت ألسنة النيران الضخمة إثر الغارات وتصاعدت أعمدة الدخان التي انبعثت من أحياء عدة في المنطقة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط