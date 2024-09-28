الرئيس الإيراني: واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الصهاينة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن العالم لن ينسى أن قرار تنفيذ الهجوم الإرهابي صدر من نيويورك.

وأضاف الرئيس الإيراني، ان واشنطن لا يمكنها التنصل من التواطؤ مع الصهاينة، موضحا أن خسارة الشخصيات البارزة في المقاومة وعلى رأسهم نصر الله ستجعل شجرة المقاومة أكثر صلابة وقوة.

وتابع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن راية محاربة الظالم لن تسقط.

كانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت يؤجج المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وأضاف المسؤولين، أن مؤشرات على أن إيران أصبحت تشعر بقلق بشأن مدى الضرر الذي ألحقته إسرائيل بحزب الله، موضحين أن واشنطن تعتقد أن إيران ستتدخل في الصراع إذا رأت أنها على وشك خسارة حزب الله.

وتابعوا، أن هجوم بيروت كان بمثابة إشارة واضحة إلى استعداد إسرائيل للمخاطرة بصراع أوسع نطاقا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق صباح اليوم، اغتيال حسن نصر الله، قائلا "قتلنا حسن نصر الله".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للحزب حسن نصر الله أمس الجمعة في غارة جوية عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.