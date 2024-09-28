الحريري يعلق على اغتيال نصر الله.. ويكشف سبيل وصول لبنان لـ"شاطئ الأمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أدان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بعد غارة إسرائيلية واسعة استهدفت المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووصف "الحريري" مقتل نصر الله بـ"العمل الجبان المدان".

وقال في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس، يوم السبت، إن "اغتيال حسن نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة.. إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلًا من قبلنا، نحن الذين دفعنا غاليًا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلًا للسياسة".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق: "اختلفنا كثيرًا مع الراحل وحزبه، والتقينا قليلًا لكن كان لبنان خيمة الجميع، وفي هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس".

وتابع: "لبنان يبقى فوق الجميع.. فوق الأحزاب والطوائف والمصالح مهما كانت، وتخفيف معاناة شعبنا وأهلنا من كل المناطق أولوية وطنية، لا حزبية ولا طائفية ولا فئوية، والحفاظ على لبنان وطنًا لكل أبنائه لا يتم إلا بوحدتنا جميعًا".

وشدد الحريري على أن "المطلوب الآن من الجميع، التعالي فوق الخلافات والأنانيات للوصول ببلدنا إلى شاطئ الأمان".

كانت شبكة "سي إن إن" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بيروت يؤجج المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وأضاف المسؤولون، أن هناك مؤشرات على أن إيران أصبحت تشعر بقلق بشأن مدى الضرر الذي ألحقته إسرائيل بحزب الله، موضحين أن واشنطن تعتقد أن إيران ستتدخل في الصراع إذا رأت أنها على وشك خسارة حزب الله.

وتابعوا، أن هجوم بيروت كان بمثابة إشارة واضحة إلى .استعداد إسرائيل للمخاطرة بصراع أوسع نطاقا

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