"بحيري" يتحدث عن الضربات التي لحقت بحزب الله على يد جيش الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال أحمد كامل بحيري الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن حزب الله البناني لديه مستويات متعددة جزء منه المجلس الجهادي والمستوى العسكري والمستوى السياسي، موضحا أن حسن نصر الله كان المستوى السياسي وأن من يتولى الأمين العام دائما مايأتي ما يسمى بمجلس الشورى للجماعة وأن باقي الأسماء المطروحة هي الأسماء المؤثر في المستوى العسكري والأمني وليست على المستوى السياسي.

أضاف خلال لقائه مع الأعلامية أمل الحناوي، ببرنامج "عن قرب" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن أكبر ضربة مؤثرة في بنية النتظيم كانت استهداف فؤاد شكر بما يمثله من رئيس أركان للمؤسسة العسكري والذي كان يدير الأمر قرابة 12 عاما وأما الضربة الثانية التي أثرت هي استهداف علي كركي هو وإبراهيم عقيل، في المرتبة الثانية بعد فؤاد شكر لما يمتلكوه أيضا من مناصب رئيسية بقوة بنية التنظيم.

وتابع أن سامي طالب عبد الله قائد وحدة نصر، الذي أغتيل على يد جيش الاحتلال كان مسؤول عن وحدة النصر في الجنوب وهي وحدة من الوحدات الرئيسية في بينة تنظيم حزب الله، والسيد أسامة الطويل كان مسؤول عن أحد القيادات الرئيسية في قوة الرضوان».