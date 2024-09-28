اخبار العالم

صور.. مقتل 13 شخصًا في انفجار بمحطة بنزين جنوب روسيا

0 نشر
د ب أ - موسكو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقتل 13 شخصًا في انفجار بمحطة بنزين جنوب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 13 شخصًا على الأقل في انفجار خطير بمحطة بنزين في جمهورية داغستان، جنوب روسيا.
وأشارت هيئة الصحة الإقليمية، إلى أن من بين القتلى طفلان و11 شخصا أصيبوا في الانفجار.

قيد التحقيق

وأعلن السبت يوم حداد في داغستان، ولم يعرف بعد سبب الانفجار وهو قيد التحقيق، لكن يستبعد شن هجوم.
وذكرت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، أنه لم يعثر على أي آثار لمتفجرات في الموقع.

ووقع الانفجار في ضاحية بالعاصمة الإقليمية، محج قلعة.
وكانت محطة بنزين، في محج قلعة، قد شهدت في أغسطس 2023، انفجارًا مماثلًا أسفر عن مقتل 37 شخصا وإصابة 80 آخرين.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا