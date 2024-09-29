العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا صحة للإدعاءات الصهيونية حول اغتيال أبو علي رضا وهو بخير

أكّدت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" أنّ "لا صحة للإدّعاءات الصّهيونيّة حول اغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا، وهو بخير وعافية".

وكان قد شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً عنيفةً على منطقة الغبيري في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، وارتفعت سحب الدّخان من المكان، في ظلّ تحليق للطّيران الحربي على علو منخفض في الأجواء.

بعدها، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ المستهدَف في الغارة هو قائد وحدة "بدر" التّابعة لجبهة جنوب لبنان في "حزب الله"، أبو علي رضا.