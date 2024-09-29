مسلحون مجهولون يقتلون عمالا في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، مقتل سبعة عمال بالرصاص في جنوب غرب البلاد في منطقة تشهد أعمال عنف ينفذها مسلحون.

وتعرض العمال، الذين هاجروا إلى إقليم بلوشستان قادمين من إقليم البنجاب للعمل، للهجوم في منطقة "بانجكور" أثناء الليل.

وقال معظم جاه أنصاري، قائد شرطة بلوشستان المتمركزة في مدينة كويتا كبرى مدن الإقليم، "قُتل سبعة عمال وأصيب آخر".

خلال الهجوم، أوقف المسلحون السيارات على الطريق السريع وقتلوا بعض ركابها.

وتشهد باكستان، من حين لآخر، هجمات ينفذها مسلحون يستهدفون قوات الأمن والمدنيين.