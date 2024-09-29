أكّد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، أنّ "الصليب الأحمر مستنفر بكلّ أجهزته، والتّحرّك صعب جدًّا في خطّ الجنوب، وعدد الشّهداء كبير جدًّا"، مشيرًا إلى أنّ "هناك 63 جريحًا و47 شهيدًا في البقاع، في حصيلة اليوم حتّى السّاعة، والرّقم مرشّح للارتفاع".

كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: 47 شهيدًا و63 جريحًا في البقاع بحصيلة اليوم حتى الساعة والرقم مرشح للارتفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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