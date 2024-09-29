أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، أنّ "اعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب، أدّى في حصيلة أوّليّة إلى استشهاد 24 شخصًا وإصابة 29 شخصًا بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 24 شهيدًا و29 جريحًا بحصيلة أولية لاعتداء العدو الإسرائيلي على عين الدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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