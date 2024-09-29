أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصّحة العامّة، في بيان، "استشهاد 21 شخصًا وإصابة 47 آخرين بجروح في حصيلة أوّليّة، جرّاء غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 21 شهيدًا و47 جريحًا بحصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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