مقتل وإصابة 32 شخصًا في حادث طرق جنوبي روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)

قتل شخص وأصيب 31 آخرون في حادث تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا، بحسب ما أفاد مقر العمليات الإقليمي، اليوم الاثنين.

وذكرت قناة روسيا اليوم الروسية أنه "وفقا لوزارة الصحة في إقليم كراسنودار، تم نقل 31 شخصا إلى مستشفيات المركز الإقليمي، ثلاثة منهم أطفال تلقوا رعاية خارجية، من بينهم رضيع واحد".

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن وزارة حالات الطوارئ الروسية، وقع تصادم بين مركبتين يوم الأحد بالقرب من بلدة ستاروكورسونسكايا، ولقي سائق الشاحنة حتفه".

وكما قالت وكالات إنفاذ القانون فإن ركاب الحافلة كانوا من مشجعي نادي "فيكتور" لكرة اليد.

وبحسب الإدارة الإقليمية لوزارة الداخلية، من المحتمل أن يكون سبب الحادث هو سائق الشاحنة الذي كان يقود سيارته في المسار المقابل، ويجري تحديد هويته.

وأعلن مكتب المدعي العام المحلي فتح تحقيق في الحادث وأسبابه.