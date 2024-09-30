العمل تُطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بالتعاون مع مجلس أمناء القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت وزارة العمل، مبادرة سلامتك تهمنا، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة لتوعية وتدريب مجموعة من العاملين بالمنشأت التابعة لجهاز المدينة بأهمية السلامة والصحة المهنية، حيث يجرى تنظيم دورات وندوات توعوية تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران بتكثيف الجهود في هذا المجال ،في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"..

وقالت معلومات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، بحسب بيان، الإثنين، إن هذه المبادرة انطلقت تفعيلًا لدور المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية التوعوي.

وأوضحت، أن افتتاح اليوم الأول للمبادرة شهد كلمة للدكتور محمد الوحش، رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، الذي رحب بالحضور، وأكد على أهمية هذه البرامج التوعوية لخدمة أصحاب الأعمال والعمال، وخلق بيئة عمل لائق لصحة العامل،وسلامة أدوات وأماكن العمل والإنتاج.

ونقلت المهندسة غادة إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، تحية وزير العمل إلى جميع المشاركين، وأكدت أهمية العمل على ضرورة تضافر الجهود لتوفير بيئة عمل آمنة، والتوعية بمفهوم السلامة والصحة المهنية التي تشمل كل جوانب الحياة.

وقالت "إبراهيم"، إن البرنامج التوعوي هذا تم تصميم محتواه بحيث يغطى جميع النقاط الأساسية والهامة.

ووصفت رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، جميع المتدربين بالسفراء الذين سيقومون بنقل المعرفة لزملائهم و فرق العمل عند العودة لمواقعهم و هو الهدف الأساسي من المبادرة.

يشار هنا إلى أن الفعاليات التي تستمر على مدار الأيام الثلاثة تشمل مجموعة من المحاضرات يقدمها محاضرين من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وكانت المحاضرة الأولى بعنوان:"تشريعات السلامة والصحة المهنية"، وألقتها كيميائية منى الدردير، والمحاضرة الثانية عن"المخاطر الفيزيائية والكيميائية"، يلقيها كيميائى محمد مدكور، والمحاضرة الثالثة بعنوان "المخاطر البيولوجية والسلبية، يلقيها كيميائى اشرف مرزوق.