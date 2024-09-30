نعيم قاسم يكذب إسرائيل: لم يكن هناك اجتماعا لـ 20 قياديًا رفقة نصر الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

القاهرة - الخليج 365:

نفى نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، ما زعمه الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 20 من قادة الحزب رفقة حسن نصر الله في الغارة على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقال قاسم خلال كلمة متلفزة له، "خلافا لما ذكره العدو الإسرائيلي لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة في حزب الله".

وقُتل حسن نصر الله الزعيم التاريخي لحزب الله لأكثر من ثلاثة عقود، جراء ضربة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي للحزب في الضاحية الجنوبية، استخدمت فيها إسرائيل ما يزيد عن 80 قنبلة خارقة للتحصينات تزن طنا من المتفجرات، لاختراق مقره العسكري "المُحصّن" الواقع تحت الأرض أسفل مبنى سكني.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله، أن إسرائيل تعتدي بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان حتى لا يبقى بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيه.

وهذا هو أول خطاب لمسؤول من حزب الله منذ اغتيال حسن نصر الله، الجمعة.