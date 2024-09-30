كتلة الحوار تنظم احتفالية لتكريم أوائل الجمهورية من الصم وضعاف السمع

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نظمت لجنة ذوى الهمم المركزية لكتلة الحوار، تحت رعاية الدكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للصم ولغة الإشارة بالكتلة الحوار برئاسة نرمين كميل عضو مجلس الأمناء.

وبدأت الاحتفالية بتكريم أوائل الجمهورية من الصم وضعاف السمع بمدارس الثانوية الفنية وتم توزيع الهدايا.

وعبر الدكتور باسل عادل رئيس مجلس الأمناء عن سعادته البالغة وامتنانه بتكريم أوائل الجمهورية من الصم وضعاف السمع وتقديم الدروع لهم، موضحا أن كتلة الحوار تعطي ملف ذوى الهمم اهتماما كبيرا، كما تحرص على التواصل مع كل مؤسسات الدولة للوفاء بمتطلباتهم.



واستكملت الاحتفالية بمحاضرة للدعم نفسي عنوانها "كيف تحافظ علي صحتك النفسية" حاضرت فيها دكتورة عائشة محمد حسن رئيسة المبادرة وبحضور عمرو أبو المجد محمد مدير التسويق بالتعاون مع مبادرة 100 مليون صحة نفسية.



كتلة الحوار تنظم احتفالية لتكريم أوائل الجمهورية من الصم (1)