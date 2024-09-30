اندلاع حريق غابات في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات اليونانية أن شخصين لقيا حتفهما في حريق غابات الاثنين قرب كورينثيا باليونان أججته رياح عنيفة.

وقال أناستاسيوس غيوليس نائب رئيس منطقة كورينث إن "رجلين قُتلا" أثناء اخماد النيران، وأعلن للتلفزيون العام ERT أنه "حادث مأساوي".

وأكدت الشرطة اليونانية أنها عثرت على جثتين في منطقة غابات قرب كورينثيا على بعد حوالى 140 كيلومترا غرب أثينا.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن عناصر الإطفاء قولهم إنه لم تكن هناك جبهة نشطة صباح الاثنين لكن بؤر متفرقة.

وأرسلت الحماية المدنية رسائل إخلاء لسكان ست بلدات قريبة من المنطقة في حين أن وعورتها والنباتات الكثيفة فيها تعقد عمل فرق الإطفاء.

ويعمل نحو 350 من عناصر الإطفاء وخمس قاذفات مياه وأربع مروحيات في الموقع، بحسب ما ذكرت الوكالة عن فرق الإطفاء.

ووضعت العديد من مناطق اليونان في حال تأهب برتقالية الأحد والاثنين بسبب رياح بقوة "7 إلى 8 بوفور" أو 50 إلى 75 كلم في الساعة.