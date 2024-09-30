الجيش: استشهاد عسكري نتيجة استهداف مسيّرة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية عند حاجز العمرة- الوزاني

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، "استشهاد أحد العسكريين نتيجة استهداف مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي دراجة نارية، أثناء مرورها عند حاجز العمرة- الوزاني التابع للجيش اللبناني".

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