مكتب الحجار: تحويل مساعدة نقدية لـ9,950 أسرة لبنانية

أشار المكتب الإعلامي لوزير الشّؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، في بيان، إلى أنّ "بعد الإعلان عن تحويل مساعدة استثنائيّة على مدى شهرين للأُسر المستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا (بطاقة الشّؤون) من الأقضية الجنوبيّة السّبع، مموّلةً عبر برنامج الغذاء العالمي (WFP)، تمّ اليوم تحويل المساعدة النّقديّة لـ9,950 أسرة لبنانيّة".

ولفت إلى أنّ "للإستفسار ومعالجة الشّكاوى، يُرجى الإتصال بمركز الاتصالات التّابع لوزارة الشّؤون الاجتماعيّة على الرّقم 1714، من الإثنين إلى الجمعة من السّأعة 9 صباحًا ولغاية السّاعة 3 من بعد الظّهر".