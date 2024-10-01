10 شهداء و5 جرحى في غارة إسرائيلية على منزل في الداودية

ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في بلدة الداودية الجنوبية، استشهد فيها 10 اشخاص من عائلة واحدة وجرح 5 آخرين، عندما أغارت طائرات حربية معادية على منزلهم في البلدة ودمرته، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
والشهداء هم: هنية حسين، أحمد يوسف دياب، عباس يوسف دياب، حسن يوسف دياب، سيرين حسن دياب، يوسف حسن دياب، ميساء أخضر ( زوجة حسن دياب) ندى يوسف دياب و ابنتها، و حسن جميل دياب. وعرف من الجرحى الخمسة محمد وقاسم دياب.
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