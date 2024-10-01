"النشرة": الطائرات الحربية الإسرائيلية قطعت طريق ابل السقي - كوكبا بغارة جوية بعد فتحها من قبل الجيش

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قطعت طريق ابل السقي - كوكبا بغارة جوية بعد فتحها من قبل الجيش اللبناني اثر غارة سابقة

وبذلك يكون الجيش الإسرائيلي قد فصل منطقة مرجعيون عن منطقة حاصبيا"ز