الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 30 صاروخا بالدفعات الأخيرة باتجاه الجليل ونواصل استهداف مواقع لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "فرق الإطفاء تعمل على إخماد حريق اندلع بعد سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة بالجليل الأعلى"، لزاعماً أن "طائرات مقاتلة من سلاح الجو هاجمت منصات إطلاق موجهة إلى إسرائيل".

كذلك زعم الجيش الإسرائيلي، أنه "رصدنا إطلاق 30 صاروخا في الدفعات الأخيرة باتجاه الجليل ونواصل استهداف مواقع لحزب الله بلبنان".

ويواصل حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجنود الإسرائيليين المتواجدين قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويأتي ذلك بعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.

ومع استمرار عمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".