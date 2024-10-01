سلام تبلغ من سفير باكستان إرسال بلاده 19 طنًا من المساعدات لمراكز الإيواء

أشار وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى "أنّني التقيت بسفير باكستان سلمان أشتر، حيث أبلغني بأنّ هناك 19 طنًّا من المساعدات، تشمل مواد طبيّة وغذائيّة ولوازم عامّة للإيواء، وذلك متابعةً لجولاتي على سفراء الدّول العربيّة والأجنبيّة، ضمن إطار حشد الدّعم الإنساني للنّازحين، وتجهيز مراكز الإيواء الّتي فتحت الأبواب لاستقبالهم من مدارس ومبان، لا سيّما فندق "كواليتي ان" في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس".

وأعرب في تصريح، عن شكره للسفير أشتر على "جهوده الأخويّة، وسرعة تجاوب باكستان مع لبنان"، لافتًا إلى "أنّنا اتفقنا على متابعة التّواصل لضمان وصول هذه المساعدات، وإبقاء خطوط التّواصل مفتوحة على مدار السّاعة".