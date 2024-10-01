خارجية الصين: نعارض التعديات على سيادة لبنان وأمنه ونرفض أي أعمال تفاقم النزاعات

عبّرت وزارة الخارجية الصينية، عن "قلق شديد"، رافضة "التعديات على سيادة لبنان"، بعد إعلان اسرائيل إطلاق عملية برية محدودة في جنوب لبنان. واشارت الى أنها "تعارض التعديات على سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وترفض أي أعمال تفاقم النزاعات وتؤدي إلى مزيد من التصعيد في الوضع الإقليمي".

واشارت في بيان، الى أن "الصين تشعر بقلق شديد إزاء الوضع الحالي بين لبنان وإسرائيل، وقلقة جدا حيال التصعيد الإضافي للتوترات الإقليمية الناجم عن الأعمال العسكرية ذات الصلة".