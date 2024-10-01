الخارجية البلجيكية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان وخارجية تركيا وهولندا تعملان على اخلائهما

حثت وزارة الخارجية في بروكسل في تعليقات لوكالة الأنباء البلجيكية "بلجا" المواطنين البلجيكيين على مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الهولندية "إيه.إن.بي"، أن هولندا ستعيد مواطنيها من لبنان في وقت بدأت فيه وحدات عسكرية إسرائيلية في تنفيذ توغلات.

كما اعلنت وزارة الخارجية التركية بان الاستعدادات اتخذت لإجلاء المواطنين الأتراك من لبنان جوا وبحرا، والاستعدادات جارية بالتنسيق مع نحو 20 دولة لإجلاء الرعايا الأجانب من لبنان عبر تركيا.