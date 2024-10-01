السابع من أكتوبر وكلاء لنا .. طهران توجه رسالة صاروخية لتل أبيب: الأول من أكتوبر من قبل إيران نفسها

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وكالة صابرين نيوز التابعة للحرس الثوري الإيراني، في منشور على تيليجرام: "تم تنفيذ السابع من أكتوبر من قبل وكلاء إيران، ويتم تنفيذ الأول من أكتوبر من قبل إيران نفسها. أكتوبر سعيد".

وحذر الحرس الثوري الإيراني، في بيان اليوم الثلاثاء، من أن أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن جيش الاحتلال قوله، إن أكثر من 250 صاروخا باليستيا استهدفت مناطق بإسرائيل بينها قواعد عسكرية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ بضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن العملية التي نفذها تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 200 صاروخ أطلقت من إيران خلال النصف ساعة الأخيرة على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل وتدفع الملايين إلى الملاجئ.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن جميع المدنيين الإسرائيليين في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن صواريخ انطلقت من إيران على إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.

وكشفت الصحيفة العبرية عن إصابة مبنى في شمال تل أبيب