الطيران الاسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية في الرويس والجاموس واندلاع حريق في المكان

شن الطيران الاسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في منطقتي الرويس والجاموس واندلاع حريق في المكان بسبب وجود خزان مازوت تابع لاحد المولدات في المنطقة، وذلك بعيد اطلاقه تحذيرا لاخلاء مناطق بغرض استهدافها ونشر خرائط للاماكن المستهدفة.

وكان الطيران المسير قد اطلق صواريخ قبل استهداف الاماكن المحددة من قبل الطيران الحربي.