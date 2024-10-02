رئيس وزراء الاحتلال السابق يدعو إلى تدمير مشروع إيران النووي

خطأ كبير

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران ارتكبت خطأ كبيرًا الليلة، وإنها ستدفع ثمنه"، مشيرًا إلى أن "النظام في إيران لا يفهم تصميمنا وسوف يفهم".

وأضاف خلال اجتماع سياسي أمني بعد هجوم إيراني بعشرات الصواريخ، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل فشل.



وقال إن إسرائيل "تحارب محور الشر في غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا"، لافتًا إلى أنها ستهاجم من يهاجمها، "وهذا ينطبق على محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

وقال إن الولايات المتحدة شاركت في دعم جهود إسرائيل الدفاعية، في إشارة إلى صد الصواريخ التي أطلقت من إيران مساء الثلاثاء.