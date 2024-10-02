شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب نيو ساوث ويلز الاسترالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، شمال ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية اليوم الثلاثاء.

وأفاد موقع هيئة علوم الأرض الأسترالية بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.