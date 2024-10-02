أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أنّ الصين مستعدة "لتطوير" التعاون بين موسكو وبكين. وأدلى شي بهذا التصريح في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وشدد الرئيس الصيني على أن "حسن الجوار الدائم والتنسيق الإستراتيجي الشامل والتعاون متبادل النفع أصبحت أهم سمات العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا". ويستمر التعاون بين روسيا والصين على الرغم من الضغوط الغربية على بكين إزاء اتهامها بدعم الجيش الروسي في حربه على أوكرانيا الأمر الذي نفته السلطات الصينية، في حين تتخوف دول الغرب من تنامي العلاقات بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر شي جينبينغ في رسالة لبوتين: مستعدون لتطوير التعاون بين الصين وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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