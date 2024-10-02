خارجية ايران: هناك احتمال لاستمرار المواجهة مع إسرائيل في الأيام المقبلة وقواتنا على أهبة الاستعداد

اشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى أننا "أثبتنا أن يد إيران الطولى يمكنها أن تصل إلى أي منطقة تريدها"، مؤكدة أن "على الكيان الصهيوني وداعميه أن يعلموا أن إيران تعمل بحزم وتنفذ ما تقول".
ولفتت الى أن "هناك احتمال لاستمرار المواجهة مع إسرائيل في الأيام المقبلة وقواتنا على أهبة الاستعداد".
ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الإيراني، أننا "حذرنا الولايات المتحدة من التدخل في أعقاب الهجوم الصاروخي على إسرائيل".
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