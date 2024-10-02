نتنياهو يجتمع برؤساء المؤسسة الأمنية لبحث الرد على إيران

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري حالياً مشاورات مع رؤساء المؤسسة الأمنية في مقر وزارة الأمن بتل أبيب لبحث الرد على الهجوم الإيراني الأخير.

وصرح مسؤول إسرائيلي أن تأخر اتخاذ أي قرار خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي يرجع إلى رغبة مكتب نتنياهو في إجراء "جولة تنسيق" مع الإدارة الأميركية قبل الرد، بحسب ما نقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.

وفي تطورات ميدانية أخرى، كشفت مصادر إسرائيلية لسكاي نيوز عربية، الأربعاء، عن مقتل 14 جندياً إسرائيلياً في اشتباكات وقعت بجنوب لبنان.

من جانب آخر، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل في هجومها يوم الثلاثاء، في حين كانت التقديرات الإسرائيلية السابقة تشير إلى أن العدد بلغ نحو 180 صاروخاً باليستياً.

نتنياهو ينسق مع واشنطن قبل الرد على إيران

كشف مسؤول إسرائيلي أن أحد أسباب عدم اتخاذ أي قرار نهائي في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي هو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى لإجراء "جولة تنسيق" مع الإدارة الأميركية قبل الرد على الهجوم الإيراني، وفقاً لما نقله مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.

وأوضح الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد أن "إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني بشكل مستقل، لكنها ترغب في تنسيق خطواتها مع الولايات المتحدة نظراً للتداعيات الاستراتيجية لهذا الوضع."

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء، أنه سيختار الوقت المناسب للرد، مؤكداً على "قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة"، مشدداً على أن إسرائيل أثبتت قدرتها في منع العدو من تحقيق أهدافه.

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بأن إسرائيل نجحت في اعتراض عدد كبير من الصواريخ التي أطلقتها إيران، مشيراً إلى أن "لا تهديدات إضافية من إيران في المجال الجوي حالياً". وأكد أدرعي عدم وجود إصابات حتى الآن، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي في "حالة جاهزية قصوى للدفاع والهجوم".

هذه التصريحات جاءت بعد وقت قصير من إطلاق إيران عشرات الصواريخ على أهداف إسرائيلية، الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي للسماح للسكان بمغادرة الملاجئ في جميع أنحاء البلاد. كما أعلنت السلطات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي واستئناف حركة الطيران في الساعات القادمة.