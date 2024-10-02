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إعصار كراثون يجتاح تايوان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب 23 شخصاً في مقاطعة تايتونج بجنوب شرق تايوان، من بينهم ثلاثة أشخاص تم نقلهم للمستشفى حتى صباح اليوم الأربعاء بسبب الطقس السيء الناجم عن إعصار كراثون، وذلك حسبما ذكر مركز الوقاية من الأعاصير والتعامل معها بالمقاطعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أنه تم إجلاء 2735 شخصاً من بلدات ومدن بالمقاطعة حتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وحتى التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، كان عين إعصار كراثون على بعد 160 كيلومترا من جنوب غرب مدينة  كاوهسيونج، ويتحرك اتجاه شمال شرق بسرعة تتراوح ما بين 7 و10 كيلومتر في الساعة، بحسب بيانات الإدارة المركزية للأرصاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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