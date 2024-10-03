المساحة المحترقة في كاليفورنيا هذا العام تتجاوز المليون فدان وتوسيع أوامر الإخلاء مجددًا للمجتمعات النائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تجاوزت المساحة المحترقة في كاليفورنيا هذا العام مليون فدان، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة يوم الثلاثاء الماضي مما زاد من تحديات رجال الإطفاء الذين يكافحون لاحتواء حريق كبير في الجبال شمال شرق لوس أنجلوس.

وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن الظروف الجافة، والرياح، والتضاريس الوعرة، أسهمت في الانتشار السريع للحريق.

ويتوقع أن تصل درجات الحرارة في سان فرانسيسكو إلى 32 درجة مئوية، بينما تصل إلى 38 درجة مئوية في سكرامنتو.

وحذرت خدمة الأرصاد الجوية السكان من البقاء في الخارج خلال ساعات النهار الحارة.

وقد جرى توسيع أوامر الإخلاء مجددًا يوم الاثنين للمجتمعات النائية شمال شرق لوس أنجلوس حيث انتشر حريق “لاين” على مساحة تقارب 176 كيلومترًا مربعًا، وانخفضت نسبة السيطرة عليه من 83% إلى 76%.

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