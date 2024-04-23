الحكومة اليمنية تدعو لتعاطي أممي جديد مع سلوك مليشيا الحوثي التصعيدي

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، لتعاطي أممي جديد مع سلوك مليشيا الحوثي التصعيدي، من شأنه أن يجبرها على وقف انتهاكاتها العدوانية ودفعها نحو السلام.



جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، خلال لقائه بالمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في الرياض، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين اليمنية والإقليمية، والجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).



وحسب الوكالة فقد استعرض وزير الخارجية، الخطوات التصعيدية للحوثيين مؤخراً على المستويين العسكري والاقتصادي والتي فاقمت من الأزمة الاقتصادية وقوضت مسار العملية السياسية وفرص تحقيق السلام في اليمن.



وشدد الزنداني "على ضرورة إعادة النظر في التعاطي الأممي مع الممارسات الحوثية، ووقف انتهاكاتها العدوانية ودفعها للانخراط بجدية في مسار سياسي مبني على المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".



من جانبه أكد المبعوث الأممي، التزام الأمم المتحدة بقيادة عملية سياسية جامعة تفضي لسلام مستدام وعادل يلبي تطلعات اليمنيين وينهي الأزمة الإنسانية.

