الامارات | سالوموني.. ابن «المليونيرات» الذي حارب تجلط الدم ولبّى نداء كريسبو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصل المدافع الأرجنتيني فيليبي سالوموني اليوم إلى الدولة لإجراء الفحوص الطبية قبل التوقيع الرسمي مع فريق العين. وتمثل هذه الخطوة نقطة فارقة في مسيرة اللاعب الرياضية التي كادت تنتهي مبكراً نظراً لمعاناته مع مرض نادر تسبب في إبعاده عن الملاعب سبعة أشهر، قبل أن يتعافى بشكل كامل، لكنه عقب عودته وجد أن الأمور تغيرت كثيراً وأصبح خارج حسابات ناديه ريفير بليت الأرجنتيني الملقب بـ«المليونيرات» والذي كان قد نشأ وترعرع فيه، ليضطر على أثر ذلك للانتقال لصفوف غواراني الباراغواياني الذي استعاد معه رحلة التألق، بينما لم يتردد في حزم حقائبه لتلبية نداء مواطنه هيرنان كريسبو مدرب فريق العين.

وكانت مسيرة المدافع سالوموني تسير بشكل متصاعد مع ريفير بليت إلا أنه أصيب بـ«جلطة في الدم» منتصف عام 2022 أبعدته عن الملاعب فترة طويلة. وذكرت صحيفة «إل بي إم» الأرجنتينية المهتمة بأخبار ريفير بليت أن الفحوص أظهرت معاناة اللاعب مع تجلط الدم في الوريد الموجود تحت الترقوة، والذي يعرف باسم «تجلط الدم الإجهادي».

وذكرت الصحيفة أن الفريق الطبي لريفير بليت وقتها أوضح أن فيليبي سالوموني سيتعين عليه الخضوع للعلاج الذي سيستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر حتى يتمكن من المنافسة بشكل احترافي مرة أخرى، وأنه يمكنه التدرب مع زملائه في الفريق أو الركض أو ركل الكرة، لكن يجب ألا يحدث له احتكاك في منطقة الترقوة، وهو ما يمنعه من استكمال بقية الموسم مع الفريق.

وقال سالوموني في حديث لموقع نادي ريفير بليت عقب تعافيه من الإصابة: «عندما تضطر إلى المرور بهذه المواقف تصبح قوياً. لقد تدربت بما يمكنني فعله، وتحدثت كثيراً مع الأخصائي النفسي بابلو نيجرو الذي ساعدني كثيراً. لقد تلقيت دعم الفريق بأكمله، الذي كان أساسياً في عودتي، بالإضافة إلى حب عائلتي وأصدقائي».

وعلى الرغم من أن المدافع عاد للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق الرديف لاحقاً فإنه عانى صعوبات في الاستمرار، ليضطر إلى الرحيل عن نادي طفولته الذي قضى فيه 13 عاماً، والانضمام لصفوف غواراني الباراغواياني الذي استعاد معه رحلة تألقه مجدداً بحصوله على فرصة المشاركة في 38 مباراة، وأمام العرض الذي وصله من نادي العين لم يتردد اللاعب في الموافقة على الرحيل.

وكانت شركة نادي العين لكرة القدم قد أعلنت أول من أمس، عن توصلها لاتفاق مبدئي مع النادي الباراغواياني لانتقال المدافع فيليبي سالوموني إلى صفوف «الزعيم» لمدة سنة واحدة على سبيل الإعارة، لكن دون تحديد ما إذا كان هناك بند يتضمن أحقية الشراء بنهاية الفترة.

ويأتي التعاقد مع سالوموني في إطار رغبة العين في تعزيز صفوفه وإيجاد البديل المناسب للاعب إيريك جورجنيتس في خانة الظهير الأيسر، خصوصاً أن المدرب كريسبو يضطر للاستعانة بالمدافع خالد بطي لتعويض غياب إيريك المصاب، رغم أن مركز اللاعب خالد بطي في الجبهة اليمنى.