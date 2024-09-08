انت الان تتابع خبر أول تعليق حكومي على قضية اختطاف عراقي في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان، إنها “تتابع عن كثب قضية اختطاف أحد المواطنين من أهالي محافظة البصرة في قرية البياضية بمدينة حمص بتاريخ 24 آب 2024”.وأضاف البيان “في هذا السياق، تقوم سفارتنا في دمشق، عبر القائم بالأعمال، بإجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية العليا في الجمهورية العربية السورية لضمان إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن”.

وكشفت الوزارة أن “السلطات السورية المختصة قامت باعتقال عدد من الأشخاص لتورطهم في حادثة الاختطاف، وتواصل الجهات الأمنية جهودها الحثيثة للوصول إلى المواطن العراقي المختطف وضمان سلامته”.

واعربت الخارجية العراقية عن “تقديرها للتعاون المستمر من قبل السلطات السورية”، مؤكدة “التزامها بمتابعة هذه القضية حتى يتم إطلاق سراح المواطن العراقي وإعادته إلى وطنه سالماً”.

وشددت على “أهمية تواصل المقيمين والزائرين العراقيين مع السفارة العراقية في دمشق، وعدم التوجه إلى أماكن غير آمنة في المناطق السورية، حفاظاً على سلامتهم”.

وكانت أنباء، أشارت الى تعرض مواطن عراقي من مدينة البصرة الى الاختطاف في مدينة حمص السورية.