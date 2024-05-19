"بن دغر": لن نتهاون عن المطالبة بإطلاق "قحطان" ومتمسّكون بمبدأ الكل مقابل الكل

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أحمد عبيد بن دغر، تمسّك القيادة الشرعية بمطلب إطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان.

وقال رئيس مجلس الشورى في منشور على منصة "إكس"، إن القيادة السياسية وجّهت الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين مرارًا وتكرارًا بعدم التخلّي عن مطلبها العادل باطلاق سراح الكل مقابل الكل.

وأضاف، "لا يمكن التنازل عن مبدأ الكل مقابل الكل في المحادثات مع الحوثيين ونحن نحاورهم عن الأسرى والمختطفين".

وأكد بن دغر، أنه لايحق الصمت أو التهاون، اليوم وكل يوم، عن مطلب أن يكون المناضل والسياسي المخضرم محمد قحطان في مقدمة قائمة الأسرى والمختطفين، فهو صاحب المواقف الوطنية المشهودة، رجل الحكمة والسلام وقامة وطنية وسياسية كبيرة وقع عليها الظلم نهارًا جهارًا وبلغ ذروته، دون وجه حق.

وأضاف، هذه "هي رسالتنا نحو هذا المناضل القابع خلف قضبان معتقلات العدو الحوثي الغاشم عدو الشعب والوطن، ونحو أسرته ورفاقه وأصدقائه، دون أن نتخلى عن مطلبنا العادل بإطلاق سراح الكل مقابل الكل".

كما أكد بن دغر أن للحكومة الشرعية كامل الحق وكل المنطق في التمسك بهذا المبدأ تحقيقا لعدالة أن الكل يمنيين وأن للكل حق الحصول على الحرية من الأسر أو الاختطاف، فلديهم جميعا أمهات وزوجات وأطفال ينتظرون عودتهم.

وأعرب عن ثقته في أن الوفد الحكومي المفاوض لم ولن يصمت أو يتهاون عن هذا المبدأ، وثقته بقدراتهم، وخبراتهم وعدالة قضيتهم. قضيتنا جميعًا.