شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الربو والحساسية.. نصائح لحماية نفسك من أضرار حرارة الصيف والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع نسبة الرطوبة في فصل الصيف، يواجه بعض الأشخاص خاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى الربو والحساسية، مجموعة من التحديات الصحية، لذلك يقدم موقع "WEBMD" مجموعة من النصائح لإدارة هذه الحالة دون أي تأثيرات على الجهاز التنفسى.

أسباب قد تسبب تفاقم أعراض الربو والحساسية في فصل الصيف زيادة نسبة الرطوبة

يمكن لمستويات الرطوبة العالية أن تجعل التنفس صعبًا بالنسبة لمرضى الربو، حيث قد يؤدي الهواء الرطب إلى تضييق مجرى الهواء والشعور بعدم الراحة.

العفن والفطريات

توفر البيئات الرطبة الظروف المثالية لنمو العفن والفطريات، سواء في الداخل أو الخارج، وتعد جراثيم العفن من مسببات الحساسية القوية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي.

حبوب اللقاح والغبار

التي قد تنتشر في المنزل، تعتبر من مسببات الحساسية، مثل عث الغبار والتي تزدهر في الظروف الرطبة، مما يؤدي إلى حدوث تفاعلات حساسية.

فيما يلى.. 6 خطوات عملية لإدارة الربو والحساسية في الصيف: 1- إدارة الأدوية

التأكد من الالتزام بأدوية الربو الموصوفة، بما في ذلك أجهزة الاستنشاق والأدوية عن طريق الفم، لذلك استشر طبيبك لتحديث خطة الأدوية الخاصة بحالتك في الصيف.

2- التحكم في المواد المسببة للحساسية

قلل من التعرض للمواد المسببة للحساسية عن طريق تنظيف المناطق الرطبة المعرضة لنمو العفن بانتظام، مثل الحمامات والمطابخ، واستخدم أجهزة إزالة الرطوبة وأجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات HEPA لتحسين جودة الهواء الداخلي.

3- تجنب الرطوبة

منع نمو العفن عن طريق إصلاح التسريبات على الفور، وضمان التهوية المناسبة في الحمامات، واستخدام مراوح الشفط أثناء الطهي والاستحمام.

4- الاحتياطات الخارجية

يمكن الحد من الأنشطة الخارجية خاصة خلال أوقات انتشار حبوب اللقاح العالية أو عندما ترتفع مستويات التلوث، كما يمكنك ارتداء قناعًا عند القيام بالأعمال المنزلية الخارجية مثل تنظيف الشبابيك وغيرها.

5- تحسين البيئة الداخلية

من خلال الحفاظ على إغلاق النوافذ والأبواب، واستخدام مكيف الهواء لتنظيم مستويات الرطوبة الداخلية وتصفية المواد المسببة للحساسية.

6- الحماية الشخصية

احمل جهاز الاستنشاق والأدوية المضادة للحساسية عند الخروج من المنزل، واحرص على ارتداء قناعًا لتغطية أنفك وفمك لتقليل التعرض لمسببات الحساسية.