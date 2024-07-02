شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تقود صعود مؤشر البورصة الرئيسى هامشيًا بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وحديد عز، والسويدي إليكتريك، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.895 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 27985 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 34409 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12094 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 6224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 9053 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2774 نقطة.