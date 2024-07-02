شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ يطالبون بالتصدى لإهدار المياه والاستفادة من التحول الرقمى فى الرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الري الحديث لا يتعلق بوزارتي الزراعة والري فقط، بينما يتعلق بالعديد من الوزارات التي يجب أن تتكاتف بينها الجهود من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالري الحديث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وأشار إلى أهمية وجود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ملف الري الحديث، وهو ما أشار إليه تقرير اللجنة فيما يتعلق بالدراسة التي يناقشها المجلس، موضحا أن هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بملف المياه، قائلا: "هناك حلول من خلال التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت التحول الرقمي في آخر 10 سنوات.

وأكد على أهمية التركيز في دراسة ملف التحول الرقمي الإنتاجي، باعتباره جزء مهم من حل مشكلة الري، لافتا إلى أن هناك تحديات كثيرة، والتحول الرقمي الإنتاجي يحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بملف الري، مشيرًا إلى أن الفلاحين والمزارعين لديهم تفهم وقبول للتعامل مع ملف التحول الرقمي الإنتاجي وفقا للمنظومة الجديدة.

وتحدث النائب أبو النجا المحرزي، قائلا: "وزارة الري في وادي والناس في وادى تاني، لا تجد وسيلة للإرشاد الزراعي والذي يحتاج إليه الفلاح الذي يحتاج إلى توعية بأهمية التحول إلى الري الحديث، وموضوع الرى الحديث ليس مشكلة وزارة الري فقط ولكن مشكلة أيضا وزارة الزراعة وغيرها، وعلى وزارة الري أن تضع خطة محددة لفترة زمنية للتحول إلى استخدام الري الحديث".

وقال النائب هاني نعمة الله: "سأتحدث عن موضوع استصلاح الأراضي الصحراوية وهو موضوع خطير، نتيجة أن الآبار كلها مياه مالحة، وأطلب من وزير الري يقول لنا خطته حتى لا يستمر هذا الموضوع".

وعقب رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا: "كيف أحاسب الوزارة، الآبار النهاردة أصبحت خاضعة للقانون ويتم الترخيص لها، أما القديم عملية محاسبة الوزارة عليه صعبة شوية، وهناك تفهم لضرورة وضع أمور صارمة في الآبار الجديدة، حاليا الوزارة تسجل حتى لا نقع في الأخطاء القديمة".

فيما، قالت النائبة هبة شاروبيم: "هذه الاستراتيجية مشترك فيها وزارات منها الزراعة والري والبيئة، أين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، أوصى بضرورة ضمهما للدراسة"، ودعت إلى التصدي لمشكلة إهدار المياه.

وقال النائب محمد عبد العليم الشيخ: "شكرا للنائب محمد السباعي على هذه الدراسة الجيدة"، متابعا: "الري المحوري أو الري بالتنقيط سينقل مصر نقلة كبيرة جدا وسيوفر كميات كبيرة من المياه، ويجب التيسير على المزارعين وتحفيزهم".