إصابة امرأة وطفلين بانفجار لغم حوثي في "الكدحة" غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب طفلان وامرأة من أسرة واحدة، بإصابات متفاوتة جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الكدحة في الريف الغربي لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر طبي لـ "يمن شباب نت"، إن امرأة وطفلتها وابن أخوها، وصلوا في وقت متأخر من مساء أمس إلى هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز قادمين من "الكدحة" بعد إصابتهم بإصابات متفاوتة جراء انفجار لغم حوثي.



وأضاف المصدر أن الضحايا حالتهم خطرة جراء الانفجار، وجرى إخضاع المرأة وابن شقيقها لعمليات جراحية، فيما تم ترقيد ابنتها (جنين ـ 7 سنوات)، في العناية المركزة.

وتعد محافظة تعز وريفها الغربي من أكثر المناطق التي لوثتها مليشيا الحوثي الإرهابية بالألغام، وتسببت حوادثها بمقتل وإصابة عشرات المدنيين خلال السنوات الماضية.



