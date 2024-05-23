خطوة نحو السلام.. الحكومة اليمنية ترحب بتصنيف أستراليا الحوثيين جماعة إرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - رحبت الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، بقرار حكومة أستراليا تصنيف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية بموجب القانون الجنائي الأسترالي لعام 1995.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية، مؤكدة أن هذا القرار "ينسجم تمامًا مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية وفقًا للقوانين الوطنية". وفقا لوكالة سبأ.

وأشارت إلى أن هذا القرار يعد استجابة لدعوات الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لإدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية.

وأوضحت الوزارة أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يعكس حجم التهديدات التي تمثلها هذه المليشيا للأمن الإقليمي والدولي، فضلاً عن انعكاساتها الخطيرة على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وجرائمها المستمرة بحق المدنيين في اليمن.

وجددت الخارجية تأكيد الحكومة، على أن إحلال السلام في اليمن يتطلب من المليشيا الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف، والتعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن.

وأشارت الى أن خارطة الطريق الأممية والجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان، وكافة الجهود الحميدة الهادفة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق الخميس، تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، بناء على توصية من وكالات الأمن، لدورهم في العمليات الإرهابية التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وفقا لبيان النائب العام الأسترالي.