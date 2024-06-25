شكرا لقرائتكم سفير السعودية لدى القاهرة يسلّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله له بمقر وزارة الخارجية في القاهرة، اليوم.

علاقات تاريخية بين البلدين

ورحب الوزير شكري خلال الاستقبال بالسفير الحصيني، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمات عمله، منوها بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

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من جانبه، أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن تطلعاته لمواصلة تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- في تعزيز العلاقات الإستراتيجية القائمة والراسخة بين المملكة ومصر، في شتى المجالات.