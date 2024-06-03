إحصائية أمنية: وفاة 25 شخصاً جراء الحوادث المرورية خلال مايو الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - أودت الحوادث المرورية بحياة 25 شخصاً في المناطق المحررة خلال شهر مايو الفائت، حسب بيان لوزارة الداخلية اليمنية.



وقال الإعلام الأمني التابع للوزارة في بيان، إن طرقات المناطق والمحافظات المحررة، شهدت خلال مايو المنصرم، 380 حادثة سير، قُدّرت خسائرها المالية بستين مليون ريال.



وأضاف أن الحوادث التي تنوعت بين صدام مركبات، ودهس مشاة، وانقلاب مركبات وارتطام، تسببت بوفاة 25 شخصاً وإصابة 255 آخرين، بينهم 120شخصاً وصفت جراحهم بالبليغة.



وأرجعت الإحصائية أسباب الحوادث إلى (مخالفة قوانين وقواعد وآداب السير، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ والخطر، وإهمال المشاة ومستخدمي الطرقات، وإهمال الصيانة الدورية للمركبات، والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، والقيادة مع الإرهاق، بالإضافة إلى تجاوز الحمولة للمعايير المحددة، والخلل والاعطاب الفنية للمركبات، وأسباب أخرى متعلقة بالطريق وصلاحيتها الفنية).

