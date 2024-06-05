اليمن..مليشيا الحوثي تمنع بيع العملات الأجنبية للمواطنين في مناطق سيطرتها

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد السوق المصرفية في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، توقف شبه تام لعملية بيع النقد الأجنبي.



وقال متعاملون إن جميع محلات الصرافة في صنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تمتنع من يوم أمس الاثنين، بيع العملات الأجنبية وتقتصر على عملية الشراء.



وكشفت مصادر مصرفية لـ "يمن شباب نت"، عن وجود قرار غير معلن من قبل مليشيا الحوثي يقضي بمنع بيع العملات الأجنبية للمواطنين، خصوصاً مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.



ويرى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية (وفيق صالح)، أن قرار مليشيا الحوثي يهدف إلى محاولة احتكار الدولار وبقية العملات الأجنبية في ظل الشحة الشديدة من العملة الصعبة في مناطق سيطرتها.



وأضاف في حديث خاص لـ "يمن شباب نت"، أن ذلك يأتي أيضاً "تحسبا لأي قرارات قادمة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً، قد تعمل على تجفيف تدفق العملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين".



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استفادت خلال السنوات الماضية بشكل كبير من تدفق حوالات النقد الأجنبي عبر مصارف صنعاء خصوصاً تحويلات المنظمات الدولية والمغتربين، دون أن يكون لها أي التزام بتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، ومن شأن إجراءات إضافية للبنك المركزي أن تحد من تدفق تلك الأموال.

