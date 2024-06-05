سفراء الاتحاد الأوروبي يختتمون زيارة إلى عدن ويؤكدون دعمهم للبنك المركزي اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - اختتم اليوم الأربعاء، كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، وسفيرة فرنسا كاثرين كورم-كمون، وسفيرة هولندا جانيت سيبن، وسفير ألمانيا هيوبرت ياغر؛ زيارة مشتركة إلى العاصمة المؤقتة عدن.



وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان، إن السفراء التقوا بنائب الرئيس عيدروس الزبيدي وأكدوا على الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.



وحث السفراء على تظافر الجهود لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين تقديم الخدمات في ظل ظروف بالغة الصعوبة، داعين إلى مواصلة الانخراط البناء في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، التي تقدم أفضل السبل نحو مستقبل أفضل لليمن.



كما التقى السفراء أيضا بوزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء مانع بن يمين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي.



وأشار البيان إلى أن المعبقي أطلع السفراء على جهود البنك لاستقرار العملة والقطاع المصرفي. فيما أكد السفراء على الدعم، ودعوا إلى تظافر الجهود لمعالجة الوضع البالغ الصعوبة ونادوا بمواصلة الانخراط البناء مع الجهود الجارية لحل الأزمة الراهنة.



ووفق البيان، "شجع السفراء العمل المتواصل من أجل استقرار الاقتصاد وتعزيز الإيرادات العامة وتحسين إدارة النفقات وتقديم الخدمات الأساسية".



وشددوا أيضا على أهمية ضمان احترام الحقوق الأساسية وبيئة العمل المواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.



كما عقد السفراء اجتماعا مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة الذين أطلعوا السفراء على عمل الهيئة في دعم الوحدة الوطنية والمصالحة.



وأكد سفراء الاتحاد الأوروبي على الدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة نحو تسوية سياسية شاملة وعادلة في اليمن.

