وزير المالية اليمني يبحث مع نظيره القطري أوجه الدعم الاقتصادي للحكومة

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير المالية اليمني سالم بن بريك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، مع نظيره وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن اللقاء بحث ايضا التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة في ظل تواصل حرب وانقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتصعيدها في البحر الأحمر.



وتطرق اللقاء، إلى جهود تعزيز أوجه التعاون الثنائي والمشترك بين البلدين الشقيقين، وأوجه الدعم المطلوب في المرحلة الصعبة الراهنة لإسناد جهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية وتحسين مستوى الخدمات والبنى الأساسية، ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والنهوض بمستوى أداء مؤسسات الدولة في مختلف مجالات وقطاعات الحياة.



وأشاد بن بريك، بمواقف الأشقاء في قطر وتدخلاتهم الإنسانية والتنموية من خلال تواجد مؤسساتهم الخيرية والإنسانية وتنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.



واستعرض وزير المالية، الوضع الاقتصادي العام، وتداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية في مضاعفة وتعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين وتراجع الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وكذا التحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة.



وأشار إلى أولويات وجهود الحكومة في سبيل تنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، للإسهام في تحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين.



من جانبه أكد الوزير القطري، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتزام الحكومة القطرية بدعم الحكومة والشعب اليمني، والحرص على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

