النيابة العامة بـ"عدن" تنفذ حُكمَي إعدام لمُدانيَن بارتكابهم جريمتي قتل

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت النيابة العامة بعدن حكمي إعدام للمدانين صالح محمد سالم علوي، وجلال محمد محسن محمد، وذلك لإرتكابهم جريمتي قتل منفصلة لكل منهما، حيث تم الإعدام في ساحة إصلاحية السجن المركزي بمديرية المنصورة محافظة عدن.

وتم تنفيد حكم القصاص الشرعي الأول بحق المدان صالح محمد سالم علوي، وذلك لقتله المجني عليه محسن عيدروس محسن السعدي.

كما تم تنفيد حكم القصاص الشرعي الثاني بحق المدان جلال محمد محسن محمد، وذلك لإرتكابه جريمة قتل المجني عليه عامر صالح قاسم.

وقبل تنفيذ الحكمين حاولت النيابة العامة بالإقناع والترغيب لأولياء الدم بالصفح عنهم أو قبول الدية وهو ما قوبل بالرفض منهم.

ونفذت الاحكام بعد مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذها.