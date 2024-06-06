شكرا لبحثكم عن خبر تدشين توزيع 6000 سلة غذائية من قوات درع الوطن لأبناء حوطة لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن نائب المحافظ الاستاذ "عوض الصلاحي" اليوم في الحوطة، عملية توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من قوات درع الوطن، والتي تأتي بتوجيهات من القائد العام لقوات درع الوطن العميد بشير الصبيحي.

وتستهدف 6 الف أسرة من الاشد احتياجا في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج.

واشاد الصلاحي في كلمته خلال التدشين بجهود درع الوطن في تسيير القافلة التي تعد الاكبر من نوعها والتي سبقها عملية توزيع مماثلة في عدة مديريات بالاضافة الى اسناد القطاع الصحي.

وثمن الصلاحي الدعم السخي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والذي شمل مختلف المجالات، مؤكدا ان ذلك ليس بمستغرب على الأشقاء الذين سندونا في كافة الظروف والمنعطفات.

وتأتي عملية التوزيع تواصلا لجهود قوات درع الوطن الإنسانية والتي شملت عددا من المحافظات خلال الفترة الماضية.

حضر التدشين مدير عام مديرية الحوطة سامي الجبلي وعزب جابر مستشار المحافظ.