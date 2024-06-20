رئيس هيئة الأركان يوقع عقد تجديد عمل المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام

وقع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الخميس، عقد تجديد عمل المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن.



جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" في مدينة مأرب، وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة.



وأشاد رئيس الأركان بجهود مشروع "مسام" والفرق التابعة له في نزع الألغام والمواد والذخائر غير المنفجرة التي تزرعها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.



ونوه بالدور الكبير الذي قام به المشروع خلال الفترة الماضية في تطهير الأراضي والطرق والمزارع والشواطئ والمدارس ومنازل المواطنين التي تقوم مليشيا الحوثية بزرع الألغام فيها وتعريض حياة الابرياء للخطر.



وأكد الفريق بن عزيز تقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع مشروع "مسام" وتسهيل عمل الفرق الهندسية، بما يضمن نجاح عملها في نزع عبوات وألغام الموت الحوثية وانقاذ أرواح الأبرياء.



وأشاد بتضحيات الفرق الهندسية خلال أدائهم واجباتهم، الذين وتضحيتهم بأرواحهم في سبيل سلامة المواطنين، وانقاذ أرواح اليمنيين الذين تقوم مليشيا الحوثية بقتلهم وتتمادى في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، التي معظم ضحاياها من النساء والأطفال.



كما قدم الشكر جهود المملكة العربية السعودية في دعم الجمهورية اليمنية في كل المجالات ومنها والإنسانية الذي يعد مشروع مسام في مقدمتها.