الجيش الأمريكي: مزاعم الحوثيين باستهداف حاملة الطائرات أيزنهاور "كاذبة"

المنامة - ياسر ابراهيم - نفى الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، مزاعم الحوثيين المدعومين من إيران، بشأن استهداف حاملة الطائرات "أيزنهاور"، ووصفتها بالكاذبة بشكل قاطع.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها على منصة إكس، "إن الادعاءات الأخيرة حول الهجوم الناجح الذي شنته قوات الحوثيين على حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN-69) كاذبة بشكل قاطع".



وفي وقت سابق مساء أمس السبت، أعلن الحوثيون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (أيزنهاور) شمال البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وزعم أن الاستهداف حقق أهدافه بنجاح.



وجاء إعلان الحوثيين استهداف حاملة الطائرات الأمريكية مع الإعلان عن انهاء انتشارها في البحر الأحمر، بعد أشهر من تواجدها في المنطقة، حيث من المتوقع وأن تعيد تمركزها لفترة وجيزة في البحر المتوسط، وستحل محلها الحاملة (ثيودور روزفلت).



وفي سياق منفصل ذكر بيان (سنتكوم) أن قواتها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية، من تدمير ثلاث زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، فيما أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه خليج عدن.



وأشار البيان إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

